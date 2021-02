Bezirkskaiser Nevrivy in Bedrängnis: Plötzlich Schluss mit lustig

Zu alldem will der Bezirksvorsteher nichts sagen, sein Büro verweist auf die Statements seines Anwalts. Das passt eigentlich so gar nicht zu dem roten Spitzenfunktionär, der sich gerne als ebenso hemdsärmeliger wie wortgewaltiger Bezirkskaiser inszeniert – und das durchaus mit einem Gespür für Humor und wirksame Bilder. Das zeigte sich zum Beispiel, als Nevrivy für ein Video zur Schaufel griff und eigenhändig den von ihm herbeigesehnten Lobautunnel zu graben begann. So etwas kommt an in den Stadtrand-Bezirken.