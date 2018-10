Causa Craft-Beer: „Den Ruf krieg’ ich nie wieder weg“

Herr L. steht in seinem Craft-Beer-Geschäft in der Wiener Strozzigasse, als plötzlich von der Gasse zu hören ist, wie jemand geräuschvoll durch die Nase atmet und ausspuckt – ein „Greaner“, wie es landläufig in Wien heißt. Und der landet mitten auf einer Werbetafel des Geschäfts. „Wichser!“, schreit Herr L. hinaus. Der Übeltäter spaziert unbeeindruckt weiter.

Seit vergangenem Mai hat sich Herr L. viele Feinde gemacht. Damals wurden von seinem Facebook-Konto die sexistischen Nachrichten an Sigrid Maurer verschickt. Erst vor wenigen Tagen traf man einander vor Gericht wieder. Maurer wurde wegen übler Nachrede verurteilt – sie hatte die Nachricht samt Namen von Herrn L. veröffentlicht. Vor Gericht konnte sie allerdings nicht beweisen, dass er tatsächlich der Verfasser war.

„Gleich nach dem Prozess hat sie schon wieder behauptet, dass ich das war“, schäumt Herr L. Er beteuert seit jeher seine Unschuld. Es geht ihm um die Wahrung seines Rufs, sagt er. „Suchen S’ mich einmal im Internet, und schauen S’, was da über mich steht. Das krieg’ ich nie wieder weg! Das kann diese Frau nicht mehr gutmachen!“