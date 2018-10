Ministerin will Gesetz gegen "Frauenhass im Netz"

Das Urteil gegen die Ex-Grüne Abgeordnete Sigi Maurer, die sich gegen obszöne Nachrichten eines Wiener Bier-Wirts gewehrt und sie veröffentlicht hat, meldet sich nun Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß zu Wort: "Wir dürfen nicht zur Tagesordnung übergehen." Sie fordert neue Maßnahmen gegen " Frauenhass im Netz".

Derzeit fallen Nachrichten, die Maurer privat erhalten und dann veröffentlicht hat, nicht unter den Tatbestand der sexuellen Belästigung. Dass es hier eine Lücke im Gesetz gibt, räumte gestern auch Justizminister Josef Moser ein, sieht eine "Anlassgesetzgebung" aber skeptisch.

Ministerin Bogner-Strauß sieht das offenbar anders: Sie ist bereits in Gesprächen mit Staatssekretärin Karoline Edtstadler, um dies in ihrer Taskforce, die sich derzeit mit einer Reform des Gewalt und Sexualstrafrechts beschäftigt, zum Thema zu machen. In der Gruppe sollen ähnlich gelagerte Fälle analysiert und Expertenmeinungen eingeholt werden.