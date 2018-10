Digitaler Hass – jede dritte Frau ist betroffen

Laut einer Studie der Verbrechensopferhilfe Weisser Ring war eine von drei Frauen in Österreich bereits von Gewalt in Internet betroffen. Vor allem Frauen zwischen 15 und 34 Jahren werden häufig zu Opfern: 22,6 Prozent der Befragten gaben an, bereits im Internet beschimpft worden zu sein. 10,9 Prozent erhielten sexuell anzügliche Nachrichten. Über mehr als ein Fünftel der Frauen wurden öffentlich schlimme Gerüchte verbreitet. Zu 59 Prozent sind die Täter männlich. Obwohl diese Gewaltanwendung nicht physischer Natur ist, ähneln die Auswirkungen jener von Opfern körperlicher Gewalt. 20 Prozent leiden unter Depressionen, 10 Prozent geben auch Ängste und Panik als Folgen an.

Aber nicht nur Frauen werden Opfer von Gewalt im Internet. Erst Ende September erhielt Austria-Tormann Patrick Pentz Morddrohungen auf seiner Facebook-Seite, die sich auch gegen seine Familie richteten. Der Salzburger erstattete Anzeige bei der Polizei. Im Herbst 2017 ermittelten Kriminalisten ebenfalls im Umfeld der Bundesliga: „Pfeift ihr weiter so gegen Rapid, wird es für euch nur noch dieses Weihnachten geben“, stand in einer an die Schiedsrichter Dieter Muckenhammer und Manuel Schüttengruber gerichteten eMail.