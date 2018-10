Barbara Kaufmann: Das war ich nicht

Wie ein Kind, das die Verantwortung nicht übernehmen will. Das sie wegschiebt und weiß, das geht, es wird ihm nichts passieren. Weil es andere vor ihm auch getan haben. Sie haben die Ärmsten beschimpft und verhöhnt, sie haben Frauen verächtlich gemacht, abgewertet und belästigt. Sie wurden trotzdem Präsident, gewannen Wahlen und gewinnen sie noch immer. Das ist die Gegenwart, in der wir leben, in der Rowdys regieren.

In diesem Klima ist das Gerichtsurteil gegen Sigrid Maurer ein fatales Zeichen. Da wehrt sich eine Frau gegen widerliche, anzügliche, abwertende Nachrichten, die sie von einem Facebook-Profil eines Mannes erhält. Sie wehrt sich öffentlich, weil es kein Gesetz gibt, das solche Nachrichten verurteilt. Und dann springt der Mann einfach zur Seite und schreit anklagend: Das war ich nicht! Leugnet alles, verklagt das Opfer, bekommt Recht. Weil es die Bringschuld des Opfers ist, so der Richter, die Identität des Täters zu klären und zu beweisen. Wie das in der Praxis gehen soll, erklärt er nicht. Dieses Urteil stärkt die Täter. Dieses Urteil schwächt die Opfer. Dieses Urteil macht uns alle vogelfrei. Es ist die Legitimation der Verantwortungslosen. Es ist die Akzeptanz der Brutalen. Es ist ein Freibrief für die Rowdys.

Sie dürfen uns jederzeit beschimpfen, belästigen, bedrohen. Sie dürfen ihrer Wut freien Lauf lassen. Sie dürfen verbal um sich schlagen. Und wenn wir uns wehren, wenn es uns reicht, dann springen sie zur Seite und schreien grinsend: Das war ich nicht!

