Causa Christkindlmarkt: Bröseln wegen der Brezeln

Weihnachtsmärkte: 20 Christkindlmärkte gab es voriges Jahr in Wien. Fünf betrieb Keskins Vereins zur Förderung der Marktwirtschaft. Vier veranstaltete die Eventagentur Magmag, der Rest fiel auf private Betreiber und Vereine. 2018 reformierte Keskin die Bewerbung für seine Märkte, führte Kriterien und ein Punktesystem ein

Silvestermärkte: Keskin betreibt auch Silvestermärkte, und zwar vor dem Rathaus, auf dem Michaelerplatz, am Mariahilfer Platzl und in der Fußgängerzone in Favoriten