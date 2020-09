Causa Bierwirt: Lokalchef nach Vorfall wieder auf freiem Fuß

Als die Polizei eintraf, wurden die Beamten vom 42-Jährigen laut Landespolizeidirektion auf das Übelste beschimpft, außerdem gebärdete sich der Betrunkene aggressiv. Er wurde festgenommen, die verbotene Waffe sichergestellt. Gegen den 42-Jährigen bestand bereits ein aufrechtes Waffenverbot.

Die Einvernahme des Bierwirts war erst am Freitag möglich, brachte jedoch wenig Aufschluss. "Er kann sich an nichts erinnern", berichtete Polizeisprecher Marco Jammer nach der Befragung. Der 42-Jährige wurde wegen gefährlicher Drohung, Nötigung, Sachbeschädigung und Anstandsverletzung angezeigt und im Anschluss auf freien Fuß gesetzt.

Der Bierwirt und Maurer waren sich zuletzt erst am 11. September vor Gericht gegenübergestanden. Die Causa beschäftigt seit mehr als zwei Jahren die Justiz. Der Mann bezichtigt die Grüne Mandatarin der üblen Nachrede, nachdem Maurer im Mai 2018 via sozialen Netzwerke eine private Facebook-Nachricht mit obszönem Inhalt veröffentlicht hatte, die sie tags zuvor vom Account des Bierwirten bekommen hatte. Darin beschuldigte sie den Geschäftsbesitzer namentlich, ihr die Nachricht geschickt zu haben, was dieser leugnet.

Maurer wurde zunächst erstinstanzlich wegen übler Nachrede verurteilt. Dieses Urteil hob in weiterer Folge das Wiener OLG auf, der zweite Rechtsgang läuft seit September 2019. In der bisher letzten Verhandlung am 11. September, bei der eigentlich das Urteil erwartet wurde, legte der Bierwirt plötzlich das vermeintliche Geständnis eines Bekannten Namens Willi vor, der die prozessgegenständliche Textnachricht verfasst habe. Die Verhandlung wurde daraufhin erneut vertagt, um besagten Willi ausfindig zu machen. Der Kläger hätte binnen einer Woche dessen vollständigen Namen und eine ladungsfähige Adresse bekannt geben müssen.

Dem kam der Bierwirt jedoch nicht nach. Beim Landesgericht langten keine Informationen bezüglich der Identität des Herrn Willi ein, hieß es am Freitag auf APA-Anfrage seitens der Medienstelle. Jener 63-Jährige, mit dem der Bierwirt am Donnerstag aneinandergeraten war, heißt übrigens nicht Willi.