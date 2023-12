Bereits zum 12. Mal öffnen dutzende Pfarren die Türen der Caritas-Wärmestuben. Mit insgesamt 42 Standorten in Wien und Niederösterreich ist die Anzahl in diesem Jahr so hoch wie noch nie.

➤ Mehr lesen: Andrang auf Notquartiere: "Das Wichtigste ist, dass niemand erfriert"

„Noch nie haben so viele Pfarren ihre Räumlichkeiten für die Caritas-Wärmestuben geöffnet. Bei den aktuellen eisigen Temperaturen ist das Angebot besonders wichtig. Denn viele Menschen in Österreich sitzen auch im Winter in kalten Wohnungen, weil sie sich schlicht die Heizkosten nicht leisten können. Für wohnungslose Menschen ist die aktuelle Kältewelle besonders hart, für akut obdachlose Menschen kann sie lebensgefährlich sein“, sagt Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien.