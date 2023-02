Café Westend: Stadt prüft Beteiligung mit „Stolz auf Wien“

Acht Monate war es still um das legendäre Café Westend am oberen Ende der inneren Mariahilfer Straße in Neubau. Mit der Schließung am 30. Juni 2022 schien Wien eines seiner traditionsreichsten Kaffeehäuser verloren zu haben – für immer.

Nun brennt im Kaffeehaus wieder Licht und es wird herumgeräumt. Es scheint Bewegung in die Rettung des 120 Jahre alten Lokals zu kommen.