Café Westend auf der Mariahilfer Straße sperrt nach mehr als 100 Jahren zu

In der Früh erklärte Johann Diglas auf KURIER-Anfrage noch, dass der Betrieb des Café Westend in den Sommermonaten lediglich eine kleine Pause einlegen würde. Wie schon im Corona-Sommer 2021. Am Abend stand dann fest: Das Café Westend wird am Donnerstag zum letzten Mal geöffnet haben.

"Unter den jetzigen Voraussetzungen ist es nicht möglich, den Betrieb aufrecht zu erhalten", sagt Johann Diglas, Spross der berühmten Wiener Cafétiers-Familie. Sehr hohe Fixkosten, hohe Energiepreise und dazu noch die Inflation. Das gehe sich bei der aktuellen Gästelage nicht mehr aus. Immer wieder sei es in dem Haus zu Wasserschäden gekommen, aktuell etwa zu einem in der Küche. Dem Vernehmen nach dürfte das Verhältnis zwischen Diglas und seinem Vermieter nicht das beste (gewesen) sein.