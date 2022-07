Café Hofburg: Ein Kaffeehaus zu verkaufen

Insgesamt werden 248 verschiedene Objekte angeboten und Interessenten erfahren auch, dass ein Kaffeehaus heutzutage ein Geldprüfgerät benötigt. Über die goldfarbige Beleuchtung kann man sicher unterschiedlicher Meinung sein, aber auch dafür finden sich sicherlich Liebhaber. Dazu gibt es auch passende Stoffe im Angebot.

Absperrbänder als Accessoire

Und wer sich einmal im Leben als Security fühlen möchte, der wird mit den roten Absperrbändern seine Freude haben. Ein Accessoire, das in keinem gut sortierten Haushalt fehlen sollte.

So unklar wie die neuen Besitzer des Kaffeehausinventars sind auch die Nachnutzer der Räumlichkeiten in der Hofburg. Bei der Burghauptmannschaft heißt es dazu auf Anfrage des KURIER: „Derzeit gibt es noch keine endgültige Entscheidung über die Nachnutzung der Räumlichkeiten des ehemaligen Café Hofburg. Im Moment werden mehrere Nutzungsvarianten evaluiert. Wir hoffen aber bereits in den nächsten Wochen eine attraktive Möglichkeit zur Nachnutzung vorstellen zu können, um den bedauerlichen Leerstand der Räumlichkeiten ehestmöglich zu beheben.“

Zuletzt hatte es geheißen, dass eine Art Besucherzentrum angedacht ist.