Butterbrot-Eis statt Bratlfettn-Brot in der Prater Hauptallee

Es war einmal ein Marillenfleck. Und ein Bratlfettn-Brot. Im Schatten von Kastanienbäumen an der Prater Hauptallee. Wer gern im Prater ist, der liebte auch das Konstantin-Eck.

Das kleine Espresso an der Kreuzung zwischen Rotundenallee und Hauptallee war der Zufluchtsort ungefähr aller, die im Prater zugegen waren. Jener, die an warmen Frühlingstagen den ersten Spritzer trinken wollten. Der Eltern, die an langen Nachmittagen mit den Kindern am Spielplatz dringend eine Kaffeepause gebraucht haben.

Und der Spaziergänger, die akuter Hunger-Grant überkam und die deshalb dringend einkehren mussten.

Das Konstantineck konnte jeder zufrieden verlassen.

Bis jetzt.