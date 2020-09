Buchweizenblini und Wachtelei im neuen Vindobona in der Brigittenau

Abgesehen vom A-la-carte-Menü liegt der Schwerpunkt im Vindobona auf dem Frühstücksangebot. Von 7.30 bis 15 Uhr können die Gäste täglich aus 18 Frühstücksvarianten auswählen.

Von süß bis herzhaft, von orientalisch über italienisch, skandinavisch und französisch, bis hin zu wienerisch und vegan. Zudem kann man sein eigenes Frühstück zusammenstellen. Auch Liebhaber von vegetarischen und veganen Gerichten werden auf ihre Kosten kommen.

Profis am Werk

Die Masterminds hinter dem Vindobona sind keine Unbekannten. Küchenchef Kimberly van Ieperen war unter anderem als Chef de Partie im Relais & Chateaux Restaurant Heinz Hanner in Mayerling tätig, ebenso in der Funktion des Sous Chefs in Toni Mörwalds Restaurant „Zur Traube“ in Feuersbrunn. Zudem hat der Niederländer bei Dinner in the Sky sowie zuletzt im Toni Mörwald Palazzo in Wien gearbeitet.