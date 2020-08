Flohmarkt im Vindobona: Theatergeschichte zu verkaufen

New Yorker Vorbild

Die Idee für diese Art Betrieb kam Musical-Fan Ebner in New York. Im legendären "Don't tell Mama", einem Mix aus zwei kleinen Konzertbühnen, einem Restaurant und einer Bar, in der ein Klavier und ein Mikro bereitstehen, um genau zu sein. "Dort trifft sich die Musical-Szene, dort treten die Stars im kleinen Rahmen auf und sogar die Kellner singen", schildert Ebner - dem schnell klar geworden sei: "So etwas will ich auch in Wien umsetzen."

Das Vindobona erschien Anfang des Jahres dafür als geeignete Bühne. Vor Corona. Doch Ebner bleibt auch angesichts trüber Aussichten für die Eventbranche optimistisch. Da es im Vindobona keine fixe Bestuhlung gebe und man punkto Sicherheitsabstände flexibel sei, sei es der ideale Auftrittsort in Zeiten wie diesen.

