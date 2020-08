Das Vindobona am Wallensteinplatz eröffnet neu - mit altem Konzept

Im Jänner ist das Vindobona am Wallensteinplatz im 20. Bezirk zuletzt in die Pleite geschlittert. Unter großem Aufsehen. Denn Betreiber Alfred Schmidleitner ist eine bekannte Größe im Kulturbetrieb, er hat etwa das Kabarett Simpl vor dem Verkauf an Michael Niavarani betrieben.

Seit Jänner war das Vindobona geschlossen, demnächst soll das Kultur-Café nun neu eröffnen. Und zwar unter der Führung von Wolfgang Ebner, dem ehemaligen Geschäftsführer des Novomatic-Forums. Er hat sich – nach dem KURIER-Bericht über die Insolvenz des Lokals – den Masseverwalter kontaktiert.