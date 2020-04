Brand in Wiener Donauzentrum: Polizei schließt Fremdverschulden aus

Die Brandermittler haben die erste Spurensuche im Wiener Donauzentrum am Mittwoch weitgehend abgeschlossen. Fremdverschulden komme als Auslöser für das Feuer, das am Montag für einen Großeinsatz der Feuerwehr im derzeit wegen der Coronakrise eingeschränkt geöffneten Einkaufszentrum nach sich gezogen hatte, nicht in Frage, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer.