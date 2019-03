Donauzentrum brennt seit Stunden: Kritik an später Räumung

Schon in der U-Bahn-Station Kagran in Wien-Donaustadt schlug einem am Samstagvormittag der Geruch von Rauch entgegen. Je näher man dem Donauzentrum kam, desto beißender wurde er. In der Wagramer Straße hingen dichte Rauchschwaden, die vom Dach des Donauzentrums aufstiegen.

Dort war in den Morgenstunden ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr kämpfte mit 200 Einsatzkräften und insgesamt 60 Fahrzeugen gegen die Flammen – stundenlang jedoch vergebens. Die Alarmstufe wurde im Laufe des Vormittags auf vier erhöht (die höchste Stufe). Die Löscharbeiten hatten um 6.30 Uhr begonnen, doch auch gegen 11 Uhr war die Rauchentwicklung nicht zurückgegangen.