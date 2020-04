Alarmstufe 3: Brand im Wiener Donauzentrum

Am Dach des Wiener Donauzentrum ist Feuer ausgebrochen. Mehrere Löschtrupps kämpfen derzeit gegen die Flammen, auch die Polizei und die Wiener Berufsrettung sind vor Ort. Laut ersten Informationen dürfte der Brand am Dachstuhl ausgebrochen sein. Meldungen über Verletzte gibt es derzeit nicht.

Das „ Donauzentrum ist wegen des Covid-19-Gesetzes derzeit geschlossen; eine hohe Rauchsäule ist aber weithin sichtbar. Die Feuerwehr hat Alarmstufe 3 ausgerufen und ist derzeit mit 90 Mann im Einsatz. Wie die Berufsfeuerwehr Wien der Rathauskorrespondenz bestätigt, ist keine Evakuierung des Gebäudes nötig und es befinden sich keine Menschen in Gefahr. Die Brandbekämpfung auf dem Dach des Gebäudes ist aber schwierig, weshalb die Berufsfeuerwehr mehrere Löschtrupps im Einsatz hat.

Mehr dazu in Kürze.

Das Bild der Rauchsäulen über dem beliebten Einkaufszentrum erinnern an den Brand, der Anfang März letzten Jahres in dem Shopping Center ausgebrochen war. Auch damals war ein Brand am Dach des Gebäudes ausgebrochen. Über 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mehr als zwölf Stunden damit beschäftigt, die Flammen zu löschen.