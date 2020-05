Blitz-Coup beim Nobeljuwelier

– 19. November In der Habsburgergasse bedroht ein Unbekannter einen Schmuckhändler, 40, mit einer Pistole, fesselt ihn und bedient sich an den Vitrinen. Er entkommt samt der Beute.

– 4. November Ein Mann zückt in einem Geschäft in der Favoritenstraße ein Messer, bedroht damit die Angestellten. Er erbeutet Geld und eine Uhr. Fahndung: Vorerst negativ.

– 2. September Ein Juwelier, 60, wird in der Hernalser Hauptstraße mit einem Elektroschocker attackiert und gefesselt. Der Unbekannte hat genügend Zeit, um Schmuck sowie Bargeld einzupacken und zu flüchten.

– 22. Juli Ein Trio stürmt ein Schmuckgeschäft in der Wiedner Hauptstraße. Der Inhaber wird ins Geschäft gestoßen. Die Täter entkommen mit der Beute.

– 5. Juli Drei Männer versuchen in der äußeren Mariahilfer Straße einen Juwelenhändler auszurauben. Sie bedrohen ihn und seine Frau mit einer Pistole – wie sich später herausstellte, war es ein Spielzeug. Der Geschäftsinhaber feuert auf einen der Männer, der noch an Ort und Stelle stirbt. Etwas später wird ein Komplize gefasst, der einen weiteren, gescheiterten Überfall in Simmering gesteht. Ein Täter ist flüchtig.

– 3. Juni In der Stadlauer Straße, Donaustadt, wird ein Juwelier bedroht und mit Pfefferspray attackiert. Die Täter flüchten samt Beute in einem dunklen Audi.