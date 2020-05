Uhrmacher in der City mit Handschellen gefesselt

Dem Geschäftsführer stand der Schrecken merklich ins Gesicht geschrieben. Wild gestikulierend erklärte er einem erfahrenen Polizisten des Wiener Landeskriminalamtes, was wenige Minuten zuvor passiert war. Neben Michael Haban baumelten noch die Handschellen, mit denen er gefesselt wurde, am Stiegengeländer. Der Schock saß offenbar so tief, dass er nur mehr am Boden kauerte, während neben ihm der Kriminalist detailgetreu alles auf seinem Block mitschrieb:

Gegen 15.30 Uhr war am Dienstag ein knapp 30-jähriger Mann langsamen Schrittes zu dem Juwelier in der Habsburgergasse (beim Graben in der City) gegangen und hatte geklingelt. Haban öffnete ihm die Türe und zeigte ihm die Uhren. Das nur wenige Quadratmeter große Geschäft ist auf Chronometer im Preissegment von etwa 2000 bis 8000 Euro spezialisiert.