Blaue „Einzelfälle“ als Glücksfall für das rote Wien

Dass die Türkisen in Wien als Juniorpartner in eine Koalition mit der SPÖ gehen würden, falls sich für ÖVP und FPÖ keine Mehrheit ausgeht, sollen Ludwig und Kurz schon paktiert haben. Nun könnte die SPÖ überhaupt zum Lieblingspartner der ÖVP avanciert sein, hört man: Kurz könne so beweisen, dass er die ÖVP nicht allzu weit nach rechts abdriften lassen wird.