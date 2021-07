Corona-Themen vor Gericht: „Bitte sachlicher und Emotionen raus“

Herr R. hat das Bundesgesetzblatt ausgedruckt. „Kennen Sie das?“, fragt er die Richterin. Um wenig später vom Juristischen zum Medizinischen zu wechseln: „UV-Strahlung und Wind, das ist wissenschaftlich bewiesen, da gibt’s null Gefahr.“

Die Richterin interessiert sich mehr für die rechtlichen Bestimmungen. Konkret für den Zeitraum, in dem Herr R. die Anzeige bekommen hat. „Kennen’S Ihnen da aus? Das ist alles aufgehoben worden. Ich kann Ihnen das genau sagen“, will Herr R. aushelfen. Die Richterin muss widersprechen: Die Bestimmung wurde nicht als gesetzeswidrig eingestuft. Allerdings: Sie will sich den Verordnungsakt holen und sich ansehen, ob die Bestimmung damals auch ausreichend begründet worden ist. Falls nicht, wird sie einen Antrag an den Verfassungsgerichtshof stellen. „Das werden wir das nächste Mal erörtern“, erklärt sie und schließt die Verhandlung.

Eine halbe Stunde hat sie Zeit, um sich auf die nächste Verhandlung vorzubereiten – dann geht es um einen Mann, der im Lockdown beim Würstelstand ein Bier getrunken hat.