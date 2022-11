Bier mit Segen: Brauerei „Mama Kraft“ eröffnet in Wiener City

Für Stammgäste gibt es Schließfächer, um den personalisierten Bierkrug aufzubewahren. Einen der limitierten Schlüssel bekommt man für 99 Euro im Jahr. "Beer to go" gibt es für daheim gegen eine Kaution im sogenannten "Grawler". Die Zwei-Liter-Glasflasche kann an der Bar immer wieder neu befüllt werden (17 Euro).

Pita und Burger als Unterlage

Mitverpflegt wird die Brauerei von Huth’s Burgerlokal "Mama & Der Bulle", das direkt darüber liegt. Zu haben ist fast die gesamte Restaurant-Karte, nur die Steaks nicht – die würden im Speisenaufzug zu schnell auskühlen.