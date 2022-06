Biedermeierhaus schutzlos in der Schutzzone

Mehrfach hat die Stadt Wien in den vergangenen Jahren die Bauordnung verschärft, um den Abriss alter schützenswerter Gebäude zu verhindern. Dass dies nicht ausreicht, zeigt ein aktuelles Beispiel aus dem 7. Bezirk: Das Biedermeierhaus in der Kaiserstraße 31 soll demnächst abgerissen werden, obwohl zumindest Teile davon unter Denkmalschutz stehen und sich der Bau in einer Schutzzone befindet.

Möglich wird das, weil dem Haus von den Behörden die „wirtschaftliche Abbruchreife“ beschieden wurde. Sie liegt vor, wenn laut Gutachten die Sanierungskosten in keinem Verhältnis mit dem erwartbaren Ertrag nach der erfolgten Instandsetzung steht.

Für die Initiative Denkmalschutz ein untaugliches Instrument. Es sei benachteiligend für den Altbau, wo Mieteinnahmen gedeckelt sind.

Massiv verärgert zeigt sich angesichts der Causa Kaiserstraße aber vor allem Neubaus Bezirksvorsteher Markus Reiter (Grüne): Noch 2019 hätten die Eigentümer – eine Kongregation, zu der auch das angrenzende Bildungszentrum gehört – im Zuge eines Schulanbaus noch versprochen, dass das 1803 errichtete Haus erhalten bleibe. „Nun bin ich nicht einmal über den Abrissbescheid informiert worden – weder vom Eigentümer noch von der Baupolizei“, sagt er.