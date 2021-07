Bezirkspalaver aus der Leopoldstadt: Farbwechsel mit Folgen

Was passiert, wenn es einen politischen Farbwechsel an der Spitze gibt, zeigte sich beim Bezirksparlament Leopoldstadt am Dienstag. Nämlich wenig Einigkeit. Im Dezember übernahm im Zweiten der rote Alexander Nikolai von der grünen Uschi Lichtenegger das Zepter.

In Lichteneggers Zeit war mehr Grün (im Sinne von Natur, nicht Partei )beim Projekt Supergrätzel rund um das Volkertviertel angedacht. Da aber nun weniger Grün (im Sinne von Partei, nicht Natur) das Sagen hat, wurde dem Ansinnen bereits im April eine Absage erteilt.