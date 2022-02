Bezirkspalaver aus dem 14. Bezirk: Schreckgespenst Adi Tiller

In der Sitzung vom Bezirksparlament Penzing am Dienstag ging es heiß her. Die Bezirksräte waren nicht nur inhaltlich gut vorbereitet – hauptsächlich bei Verkehrsthemen – sondern hatten sich offensichtlich im Vorfeld schon den einen oder anderen knackigen Sager überlegt.

Teilweise ging es zu wie in einer US-amerikanischen Anwaltsserie. ÖVP-Klubobmann Markus Keschmann sprach etwa von „juristischen Winkelzügen“, weil die restlichen Parteien der Resolution für mehr Bürgerbeteiligung in Verkehrsfragen nicht zustimmen wollten.

SPÖ-Bezirksrat Andres Peña zeigte sich von dieser Forderung nach mehr Bürgernähe verwirrt – mit dem Hinweis darauf, dass „rund um den Ballhausplatz Sachen aufgedeckt wurden, die uns alle verwundert haben“.

Die teils moralisch fragwürdigen Chat-Nachrichten der Bundesregierung als Argument gegen den Wunsch nach einer öffentlichen Debatte über Einbahnen am Wolfersberg einzusetzen, war dem Sitzungsvorsitzenden aber offensichtlich zu steil. „Zum Antrag, bitte“, mahnte er ein. Im Ami-Fernsehen wäre das ein „Einspruch – Stattgegeben“-Dialog gewesen.