Bezirk informiert über Zukunft der Reinprechtsdorfer Straße

Anrainerinnen und Anrainer, die von 2014 bis 2016 am Bürgerbeteiligungsverfahren teilgenommen haben, sollen dabei erfahren, ob bzw. wie ihre Wünsche nach mehr Begrünung sowie nach Verkehrsberuhigung in die Pläne eingearbeitet werden.

"Die Ergebnisse wurden aufgenommen. Nun geht es darum, Transparenz zu schaffen und eine Prozessaussicht zu geben", betont Jankovic.

An der Info-Veranstaltung im Festsaal des Amtshauses (Schönbrunner Straße 54) können Margaretner entweder persönlich oder via Livestream online teilnehmen. Die Anmeldung ist telefonisch unter 01/4000 05 110 sowie per Email an post@bv05.wien.gv.at möglich.