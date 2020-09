Betrunkener überschlägt sich mit dem Auto

Am Freitagnachmittag kam es zueinem Zusammenstoß zwischen zwei Autos im Bereich der Hohen Warte in Wien-Döbling. Laut ersten Erhebungen soll einer der Beteiligten mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve auf den Straßenbahnschienen ins Schleudern gekommen sein.

Der 49-jährige Lenker soll daraufhin gegen die Front eines entgegenkommenden Fahrzeuges geprallt sein und kam daraufhin erst in einer Böschung zum Stillstand. Die beiden Lenker sowie deren Beifahrer wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Bei dem 49-Jährigen Unfallbeteiligten wurde eine Alkoholisierung von 0,70 Promille festgestellt.

Die Fahrzeuge mussten auf Grund der starken Beschädigungen von den Einsatzkräften der Wiener Berufsfeuerwehr geborgen werden.