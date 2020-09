16-jähriger Mountainbiker starb bei Unfall

Auch Helm und Rückenprotektor konnten den Jugendlichen nicht retten: Der 16-Jährige kam am Samstag bei einem Fahrradunfall ums Leben. Er fiel nach einer Vollbremsung auf einen geparkten Pkw. Der junge Tiroler starb wenige Stunden nach der Einlieferung in das Klinikum Innsbruck.

Der 16-Jährige war am Nachmittag mit Freunden beim Downhill-Training in den Wäldern von Amras. Das Unglück passierte, als die Gruppe schon auf dem Heimweg war. Der 16-Jährige fuhr laut Polizei voraus, bremste aber am Tummelplatzweg plötzlich abrupt ab.

Auf Pkw geschleudert

Dabei dürfte er "mit hoher Geschwindigkeit" unterwegs gewesen sein und diese unterschätzt haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte: Der Innsbrucker wurde über den Fahrradlenker hinweg auf ein Auto geschleudert, das am Straßenrand geparkt war. Das Fahrrad flog über das Auto auf die andere Straßenseite.

Seine Freunde fanden ihn und holten Hilfe. Doch der 16-Jährige starb jedoch zwei Stunden später im Spital.