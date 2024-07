Baustellen-Sommer: Droht in Wien das Öffi-Chaos?

Nicht ganz so eingespielt zeigt die Situation am Montagvormittag beim Schottenring. Zugegeben: Hier ist es auch etwas komplizierter, sich zurechtzufinden. Ein Gleis ist komplett gesperrt , was bedeutet, dass alle U-Bahnen von nur einem Gleis wegfahren. Allein das erhöht bereits den Menschenandrang.

Während bei den Wiener Linien der gesamte Bahnsteig mit Info-Foldern zugeklebt ist, fehlen sie am Bahnsteig beim Praterstern vollkommen. Nur in der Eingangshalle beim Praterstern leuchtet die Beschilderung, die zum Schienenersatzverkehr führt, in gelber Neonfarbe vom Boden. Die Informationslücke am Bahnsteig versuchen stattdessen die Lotsen der ÖBB zu stopfen.

Beim Praterstern ist das nicht so deutlich zu erkennen. Die von Süden kommenden S-Bahnen enden derzeit hier. Die Stammstrecke zwischen Praterstern und Floridsdorf ist unterbrochen. Und dennoch suchen zahlreiche Passagiere nach den fehlenden Zügen. Zwei deutsche Touristen etwa stehen vollbepackt am Bahnsteig: "Der Zug hätte um 9.40 Uhr fahren sollen, hier war aber kein Zug", sagt einer der beiden. Und damit hat er recht. Denn statt dem Zug ist ein Bus unterwegs. Auf dem Bahnsteig deutet darauf allerdings nichts hin.

Am Praterstern fallen die Züge in Richtung Floridsdorf derzeit aus. Stattdessen gibt es Busse

Auch auf der Linie U6 blieb Chaos am Montagvormittag bisher aus: Um die U4-Sperre zu umgehen, steigen viele der Fahrgäste auf die U6 um. Ein Lokalaugenschein Montagvormittag zeigte: Weder in der Station Meidling, noch in den Stationen Längenfeldgasse und Westbahnhof stiegen mehr Passagiere als gewöhnlich in der Ferienzeit in die U6.

Die Anzeigen am Bahnsteig in der Längenfeldgasse zeigten, dass die Züge der U4 am Schwedenplatz enden. Info-Zettel der Wiener Linien, die an mehrere Stellen aufgeklebt sind, erklären, wo die Strecke genau unterbrochen ist. Chaos blieb am ersten Werktag in der U6 also aus.