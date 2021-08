Ballsaison: Alle Zeichen stehen auf „Alles Walzer“

Regeln noch unklar

Der Opernball ist bei Weitem nicht der einzige große Traditionsball, der bereits vorbereitet wird. Am 7. Jänner soll nach der Corona-Pause der erste große Ball in der Hofburg stattfinden: der Steirerball. „Wir sind von Grund auf positiv eingestellt. Daher gehen wir davon aus, dass unser Steirerball stattfinden wird“, sagt Andreas Zakostelsky, Obmann des Vereins der Steirer in Wien.

Welche Regeln gelten werden, wisse man natürlich noch nicht. Aber: „Wir werden uns selbstverständlich an die dann geltenden Vorgaben halten.“ In Aussicht gestellt werden „steirische Musik, erlesene Kulinarik und edle Weine“, als „Gastregion“ wurde das Ausseerland auserkoren.