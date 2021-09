Bäume und Begegnungszone: Bezirk will Kreilplatz beim Q19 umbauen

Der Kreilplatz beim Einkaufszentrum Q19 soll umgebaut werden. Darin sind sich alle Fraktionen im Döblinger Bezirksparlament einig. Vor Kurzem wurde deshalb einstimmig ein entsprechender Antrag beschlossen.

Darin wird Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) ersucht, für den Straßenabschnitt zwischen Hilde-Spiel Park und Q19 bzw. Grinzinger Straße und Eisenbahnstraße „eine Neugestaltung“ zu prüfen.

Konkret schwebt dem Bezirk eine Begegnungszone vor, in der sich Fahrbahn und Gehsteige auf einem Niveau befinden. Der angrenzende Park soll zudem erweitert und „gestalterisch aufgewertet“ werden.

Weiters geplant: Mehr Sitzmöglichkeiten, mehr Bäume und mehr Platz für die Lokale, die im Einkaufszentrum angesiedelt sind.

Ladezonen als Ersatz

Um Platz für all das zu schaffen, wird ein Teil der Parkplätze wegfallen. Ersatz gebe es in der Q19-Garage und in den umliegenden Gassen, sagt Bezirkschef Daniel Resch (ÖVP) im Gespräch mit dem KURIER.

Damit Waren für das Einkaufszentrum angeliefert werden können, soll es in der Kreilgasse außerdem Ladezonen geben.