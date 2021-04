Bademantel-Auftritt von Anwalt im Puff erregt Aufsehen

Der Titel der ATV-Sendung lässt keinen Spielraum für Interpretationen: In „Geil! So treibt’s Österreich“ wagt man wöchentlich einen Blick in die heimischen Schlafzimmer.

Doch vor Kurzem tauchte in der Sendung auch ein Anwalt auf. Martin Mahrer ist Strafverteidiger, geht im Landesgericht in Wien ein und aus. In der Sendung trägt er Bademantel. Er sitzt in einem Rotlicht-Lokal und wartet auf eine Dame. „Im Augenblick bin ich Single“, erklärt er. Er entwickle hier kürzere Beziehungen. „Also mir gefällt das sehr.“