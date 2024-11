Babyleiche gefunden: Mutter gibt "familiäre Probleme" für Tat an

Nach dem Fund eines toten Babys in einem Abfallcontainer in der Kundratstraße unweit der Wiener Klinik Favoriten hat die Mutter des Kindes bei ihrer Einvernahme die Tat gestanden .

Als Motiv gab die Frau in ihrer Einvernahme "familiäre Probleme" an, wie die Polizei am Sonntag der APA sagte.