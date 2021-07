Aus für Kultlokal: Neubau liegt jetzt nicht mehr am Nil

Hummus, Falafel und Zigarren-Börek gehören heute längst zur kulinarischen Grundausstattung jedes Hipster-Lokals innerhalb des Gürtels.

Es gab aber eine Zeit, in der solche orientalischen Spezialitäten tatsächlich noch etwas Besonderes waren – am besten zu verkosten an einem besonderen Ort. Und das war das Café Nil in seiner besten Zeit zweifelsohne. Brachte es doch etwas exotisches Flair in den 7. Bezirk, noch lange bevor das modern war.

Das beginnt schon beim Namen, der an die legendäre Zigarettenmarke erinnert, deren blaue Packung schon bei vielen Fernweh hervorrief.