Neubau:  Neuer Wochenmarkt startet am 26. Mai

Der neue Wochenmarkt an Kreuzung von Lindengasse und Neubaugasse sollte eigentlich am 19. Mai mit 25 regionalen Anbietern von Fleisch, Fisch Obst, Brot und Gemüse starten. Jeden Mittwoch von 11 bis 20 Uhr will der Markt als Pilotprojekt ein Grätzl-Nahversorger sein.