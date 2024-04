Aus für 72er-Bim: Woran sich die Geister schieden

Einiges, wie sich zeigen sollte. Unstimmigkeiten über die Finanzierung traten auf. Nach den Wahlen in Niederösterreich wechselte zudem das Verkehrsressort von Ludwig Schleritzko zu Udo Landbauer – und damit von der ÖVP zur FPÖ. Das war für die Gesprächsbasis mit Wiens Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) nicht gerade förderlich. All das gipfelte am Donnerstagabend in einer endgültigen Absage des Projekts seitens Niederösterreich.

Empörung in Wien

Sima sei empört über die Entscheidung, wie sie zum KURIER sagt. "Damit hat man die Chance vergeben, den ersten Schritt dafür zu machen, Wien als Großraum zu denken" Es sei kein Wunder, dass jeden Tage so viele Menschen mit dem Auto die Stadtgrenze passieren, wenn es kein passendes Öffi-Angebot gäbe.