FPÖ und ÖVP demonstrierten gegen "Stauchaos" in Simmering

Mit einer Handvoll Kernwählern demonstrierten heute Früh FPÖ und ÖVP gemeinsam gegen den Bau der 6er-Bim-Schleife bei der Station Geiereckstraße in Simmering. Dazu verteilten blau bzw. türkis gekleidete Wahlhelfer Werbematerialen der Regierungsparteien. Kipferl im HC-Sackerl, FPÖ-Kulis und blaue Reimkultur auf Transparenten durften da nicht fehlen: "Simmeringer, g'wöhnt Euch dran: Stau für Simas Straßenbahn!", war zum Beispiel zu lesen.

Was den blauen Bezirksvorsteher Paul Stadler und ÖVP-Bezirksparteiobmann Wolfgang Kieslich so erzürnt, dass sie am frühen Morgen auf die Barrikaden stiegen (und dabei ihrerseits den Verkehr behinderten), ist der Plan der Wiener Linien, eine eigene Linie 11 nach Kaiserebersdorf einzurichten.

Um deren Schaffung "irgendwie zu rechtfertigen, sollen die bestehenden Linien 71 und 6 verkürzt/verlängert, umgeleitet und im Kreis geschickt werden", echauffieren sich in den Zusammenhang auch die Klubobleute der Stadtblauen bzw. -türkisen, Toni Mahdalik und Elisabeth Olischar.