Aufregung um Nehammer-Nachfolge beim ÖAAB Wien

Das Schreiben dürfte allerdings keine Kritik am Kanzler selbst sein, sondern vielmehr an ÖAAB-Landesgeschäftsführer Hannes Taborsky, der dem Vernehmen nach auf Wunsch Nehammers nun auch die Obmann-Nachfolge antreten soll. Der Brief sorgt in Taborskys Dunstkreis jedenfalls für Aufregung – auch wenn sein Name schriftlich nie erwähnt wird. Obmann dürfte er trotzdem werden. Schon allein in Ermangelung eines Gegenkandidaten.

In der Wiener ÖVP ist man über den Brief wenig erfreut: Dass die Bünde nach dem Ende der türkisen Ära nun wieder lauter auftreten (und ihre Streitereien in der Öffentlichkeit austragen), gefällt nicht jedem.