Als die ÖVP Nehammer zum „Mister 100 Prozent“ machte

Apropos Grüne: Sie hat Nehammer demonstrativ aus aller Kritik ausgenommen. Und dass der ÖVP-Chef die Freundschaft zwischen der grünen Klubchefin Sigrid „Sigi“ Maurer und ihrem Pendant „Gust“ Wöginger gleich an zwei Stellen erwähnte, war als Zeichen der Wertschätzung gedacht. Die Botschaft: Mit den Grünen ist es zwar mühsam, aber es klappt.

Die Zustimmung zu ihrem „Mister 100 Prozent“ lässt die ÖVP manche der jüngeren Unwägbarkeiten vergessen lassen. Egal ob die Parteifinanzen-Affären in Vorarlberg, die Affäre um die betrunkenen Cobra-Beamten im Umfeld der Kanzlerfamilie oder die Chats und der Korruptions-U-Ausschuss: All das hatte die Stimmung der türkis-schwarzen Parteifamilie zuletzt eingetrübt. Mit Nehammers 100 Prozent war das vergessen. Zumindest an diesem Wochenende.