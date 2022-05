ÖVP-Parteitag: Ein fast farbloser Kurz verabschiedete sich

Die Botschaft von Schüssel an die Anwesenden am Parteitag: Wir müssen uns nicht fürchten, sondern die ÖVP muss wieder kämpfen. Er habe als Kanzler 300.000 Demonstranten am Heldenplatz erlebt, die gegen die Pensionsreform auf die Straße gingen. Aber genau diese Reform habe das Pensionssystem gerettet. Dazu kamen noch die wöchentlichen „Donnerstagsdemonstrationen“ gegen die Koalition.

Pessimismus sei nicht angebracht, sagte Schüssel. Denn: „Pessimist ist der einzige Mist, auf dem nichts wächst.“ Für seine kritische Anmerkung, wer den Rechtsstaat und die Persönlichkeitsrechte schütze, gab es tosenden Zwischenapplaus.