Auf Schutzsuche am Yppenplatz: Wiens fast vergessene Bunker

Abgesehen von dem stark vorangeschrittenen Verfall sind sie nicht auf eine atomare Bedrohung ausgelegt. Tatsächlich hat der technische Fortschritt bei der Waffenentwicklung den Bunker schon im Zweiten Weltkrieg überholt. Ein 1940 errichteter Bunker war 1945 schon kein Garant mehr gegen die neuesten Bomben, sagt La Speranza.

Oft ausgeklammert

In Hamburg und Berlin gibt es ebenfalls Bunker des „Führer-Sofort-Programms“. Sie sind besser gewartet, es werden sogar Führungen veranstaltet. In Österreich stelle man sich nicht seiner nationalsozialistischen Vergangenheit, so La Speranza. Alles, was mit dem Zweiten Weltkrieg zusammenhänge, werde nur allzu gerne ausgeklammert.

Die Bunker seien ein schwieriges Thema, sagt La Speranza – weil sie von Zwangsarbeitern gebaut wurden, weil sie ein Zeichen dafür sind, dass Österreich ein wichtiger Teil Hitler-Deutschlands waren. Gleichzeitig hätten sie Tausenden Menschen das Leben gerettet. „Als Forscher betrachte ich sie ganz emotionslos“, so der Archäologe. Für ihn seien sie ein weiteres Zeugnis der fast 2.000-jährigen Kriegsgeschichte der Stadt.