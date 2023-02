Auf Messers Schneide: Solinger auf der Mariahilfer Straße geschlossen

Leere Kassenhalle

Seit Langem ist die Kassenhalle aber verschlossen: Ab 2017 wurde der denkmalgeschützte Kassensaal und insgesamt 1.139 Quadratmeter Geschäftsfläche zum Textilladen Tally Weijl umfunktioniert. Die Billigmodemarke ging aber insolvent und seit einem Jahr steht der Laden, inklusive verglasten Ausgang an der Neubaugasse, leer. Für 70.000 Euro Miete findet sich wohl nicht so schnell ein Nachmieter. Auch weil die denkmalgeschützte Halle nicht nach Lust und Laune von Eigentümern genützt werden kann. So wird die Geschichte und der Denkmalschutz absurderweise für Interessenten zur Wertminderung statt zur Wertsteigerung.