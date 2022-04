Auf großem Fuß: Wiener Schuhmuseum wird umgestaltet

Bereits in einem Monat soll deshalb die neue Ausstellung präsentiert werden. Der Fokus soll dann wieder voll und ganz auf das Handwerk gerichtet sein. „Für mich muss ein Museum einen Bildungsauftrag erfüllen. Den möchte ich wieder zurückbringen.“ Konkret heißt das, dass es zukünftig zwei verschiedene geführte Touren geben wird. Zum einen die handwerkliche Tour, in der den Besuchern das Zunftwesen der Schuhmacher und deren Arbeitsleben nähergebracht wird. Zum anderen die Führung rund um das Thema Leder.

Sondermüll

Denn nicht alles, was Leder genannt werde, habe diesen Namen auch tatsächlich verdient. „Die Menschen denken bei Leder immer an ein Naturprodukt. Meistens bekommen sie aber nur Sondermüll“, sagt Neubauer. Eine Haut könne nämlich nur dann hochwertiges Leder werden, wenn die Verarbeitungsmethode, also die Gerbung, hochwertig sei.