Aufbruch in neue Welten: Wiener Planetarium hat neuen Direktor

Die Astronomie ist für den neuen Direktor also keine Unbekannte. Zum ersten Mal in Berührung gekommen ist er damit aber dennoch auf einem eher unkonventionellen Weg: über die Schifffahrt. Bereits mit 14 Jahren hat Feuchtinger zum Segeln begonnen. Zuerst auf der Alten Donau, bald auch auf dem Meer. „Damals hat es aber noch kein GPS gegeben und wenn man ohne Landsicht segelt, muss man sich an den Sternen orientieren.“ Beigebracht hat er sich das übrigens selbst.