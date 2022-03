"Wir haben alle Klettergriffe dreidimensional gescannt und nach ihrer Montage von der Wand einen digitalen Zwilling erstellt", erklÀrte Eidenberger. Je nach virtueller Umgebung bzw. Kletterroute sind alle Griffe oder nur jene einer bestimmten Kletterroute in der VR-Brille in Kombination mit der simulierten Welt zu sehen.

Mit Klettband werden an HĂ€nden und FĂŒĂŸen des Kletterers sogenannte "Tracker" befestigt, die ihre Lage und Position in der Wand aufgrund eines von der VR-Hardware erzeugten Gitters aus Infrarot-Licht berechnen können. So kann der Kletterer seine virtuellen HĂ€nde und FĂŒĂŸe in der VR-Brille sehen.

Studenten entwerfen virtuelle Welten

Studenten der Medieninformatik, die in ihrem Studium ein VR-Modul absolvieren mĂŒssen, entwerfen und programmieren virtuelle Welten fĂŒr die Kletterwand. Beim APA-Lokalaugenschein an der TU Wien liefen ein virtuelles Weltraum-Szenario und ein Piratenschiff auf dem dafĂŒr benötigten PC aus dem High-End-Consumerbereich, an weiteren Kletter-Szenarien wie einem Vulkan, dem Matterhorn, dem Mond oder dem Stephansdom wird derzeit noch gearbeitet.