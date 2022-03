Einbrüche in Wiener Kleingärten: Mann auf frischer Tat ertappt

Ein 26-jähriger Österreicher soll in zwei Kleingärten in Wien-Brigittenau eingebrochen sein. Einige Bewohner des Kleingartenvereins beobachteten den Mann bei der Tatbegehung am Montagnachmittag und riefen die Polizei. Er soll mit einem Ziegelstein die Fensterscheiben eingeschlagen und kleine technische Geräte gestohlen haben.

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.

