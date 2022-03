Mordalarm: Schulwart in Wiener Volksschule getötet

Mordalarm in Wien-Simmering: Am Montagvormittag ist in einer Volksschule in der Hoefftgasse der Schulwart mit Stich- und Schnittwunden aufgefunden worden. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb der 46-Jährige an Ort und Stelle, berichtete die Polizei. Die Hintergründe waren am Abend "noch völlig unklar", wie ein Sprecher der Exekutive sagte.

Zwei Zeugen sahen einen Mann beim Hinausgehen der Bildungseinrichtung. Dieser gehörte offenbar nicht zur Schule.

Zwischen 06:25-06:30 Uhr soll der Mann aus der Schule (Haupteingang) hinausgegangen sein. Diese Person verließ das Schulareal in Richtung Muhrhoferweg.

Personenbeschreibung laut Landespolizeidirektion Wien: schlank, jugendlicher Gang, ca. 175-185 cm groß, dunkle Hose, vermutlich dunkler „Hoodie“ mit Kapuze über den Kopf, weiße Gesichtsmaske. Gesucht werden insbesondere Zeugen, welche eine Person mit genannter Beschreibung am heutigen Tage gegen 06:30 Uhr im Nahbereich Wien 11., Muhrhoferweg gesehen haben.Die Wiener Polizei ersucht um Hinweise (vertraulich) unter der Telefonnummer 01-31310-33110 oder 01-31310-33111.