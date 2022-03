Sonntagfrüh fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Fahrzeug von Gerasdorf in Fahrtrichtung stadteinwärts. In der Seyringer Straße in Wien-Floridsdorf kam das Fahrzeug aus unbekannter Ursache von der Straße ab, prallte gegen eine Straßenlaterne, überschlug sich und fing Feuer.

Der Mann konnte sich selbst aus dem Auto befreien und ergriff die Flucht. Die alarmierten Polizisten sahen den 24-Jährigen mit blutverschmierten Händen im Bereich der Wagramer Straße. Als er die Polizei bemerkte, ergriff er laufend die Flucht. Dabei stürzte er nach einigen Metern und konnte von den Beamten angehalten werden.