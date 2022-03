Schulwart in Wien niedergestochen: "Er war ein super Typ"

Erklärung für die Tat hat Martin keine. "In einen Menschen kannst du nicht reinschauen. Aber bei ihm würde ich da nicht vermuten, dass er Feinde hatte." Was für ihn und seine Familie bleibt, ist Trauer und Verunsicherung. Die Familie wohnt quasi neben der Schule. "Es ist ungut, zu wissen, dass das in der Schule meines Sohnes passiert ist. Vor allem hier, für uns war das bislang immer so die kleine, heile Welt hier."

Hintergründe noch unklar

Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb der 46-Jährige an Ort und Stelle, berichtete die Polizei. Mittlerweile seien bei der Polizei auch Hinweise eingegangen, die jetzt abgeklärt werden. "Jeder Hinweis wird überprüft", berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst. Weitere neue Erkenntnisse zur Tat gebe es vorerst nicht.

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Simmering und Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung wurden Montagfrüh gegen 8.45 Uhr wegen einer schwerverletzten männlichen Person „in einem Raum“ in einer Schule alarmiert. Zunächst gab es keine klaren Anzeichen auf ein Verbrechen, die genauere Untersuchung ergab dann aber Verdacht auf Mord.

"Mir fehlen die Worte"

Traurig und fassungslos reagiert Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr über die Nachricht des gestern im Schulgebäude der Volksschule Hoefftgasse in Wien Simmering tot aufgefundenen Schulwarts der Bildungseinrichtung. „Mir fehlen die Worte. Die Tat lässt uns alle, die wir Verantwortung für die Wiener Schulen tragen, fassungslos zurück. Wenn ein Mensch seines Alters, der mitten im Leben stand, unter diesen Umständen das Leben verliert, ist das schlichtweg nicht begreiflich. Ich möchte auf diesem Weg seiner Familie und Freund*innen mein aufrichtiges Beileid aussprechen!“, so Wiederkehr.

Die Abteilungsleiterin der Abteilung Schulen, Andrea Trattnig ist ebenfalls tief erschüttert: „Als Dienstgeberin bin ich fassungslos und zutiefst betroffen. Unsere Gedanken sind bei den Hinterbliebenen unseres Kollegen“, so Trattnig. An allen Wiener Schulen wird Trauerbeflaggung angebracht und ein Krisenteam ist an der Bildungseinrichtung tätig, um betroffene Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu unterstützen.

Zeugensuche

Zwei Zeugen sahen einen Mann beim Hinausgehen der Bildungseinrichtung. Dieser gehörte offenbar nicht zur Schule. Zwischen 6:25 und 6:30 Uhr soll der Mann aus der Schule (Haupteingang) hinausgegangen sein. Diese Person verließ das Schulareal in Richtung Muhrhoferweg.

Personenbeschreibung laut Landespolizeidirektion Wien: schlank, jugendlicher Gang, ca. 175-185 cm groß, dunkle Hose, vermutlich dunkler „Hoodie“ mit Kapuze über den Kopf, weiße Gesichtsmaske. Gesucht werden insbesondere Zeugen, welche eine Person mit genannter Beschreibung am Montag, 28. März gegen 6:30 Uhr im Nahbereich Wien 11., Muhrhoferweg gesehen haben. Die Wiener Polizei ersucht um Hinweise (vertraulich) unter der Telefonnummer 01-31310-33110 oder 01-31310-33111.